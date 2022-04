Haspengouwse logiesuitbaters positief over paasvakantie: "Nu al bijna volgeboekt"

Het is voor het eerst sinds 2019 dat er nog eens een gewone toeristische paasvakantie is, met weer heel wat bloesemevenementen. En ook de logiesuitbaters merken dat veel mensen hunkeren naar dat bloesemtoerisme. "De paasvakantie is zo goed als volgeboekt", horen we bij heel wat B&B's. En ook de rest van de maand april loopt goed.

"De bloesemperiode, dat is een periode die lang op voorhand geboekt wordt, dat is iets waar mensen naar uitkijken,", zo getuigt Jonas Dedeyne van de Bonderbei in Wellen. Ook bij Villa Copis in Borgloon waren er lang vooraf behoorlijk wat boekingen, maar ook de laatste maanden zijn er heel wat bij gekomen.

Bovendien zijn een aantal van die reservaties herboekingen van de voorbije jaren. Dat is onder meer het geval in de Wenkeshoeve in Hoeselt. Bij het Zoete Zijn in Borgloon gaat het om vaste klanten die al lang geboekt hebben, en ook daar zijn er recent nog reservaties bij gekomen.