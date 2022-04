Hasseltse dierenartsenpraktijk behandelt gratis dieren van Oekraïense vluchtelingen: "Vaak nog vaccinaties nodig"

"Intussen hebben wij al een eerste hond uit Oekraïne behandeld", vertelt Ann Criel. "Hij is gechipt, geregistreerd en gevaccineerd. Hij is dus helemaal klaar om zonder problemen in ons land te verblijven."

"In Oekraïne is er geen verplichting om honden te registreren en te identificeren", gaat Criel verder. Ze krijgen wel een aantal vaccinaties want in dat land is er bijvoorbeeld nog hondsdolheid. De vluchtelingen moeten geen papieren voor hun huisdier meenemen naar het land dat hen opvangt. Want voor mensen op de vlucht is dat natuurlijk moeilijk te regelen. Maar veel huisdieren uit Oekraïne hebben niet de vaccinaties gekregen die hier wel verplicht zijn. Of ze staan niet geregistreerd. En dat moet hier dus zeker nog even in orde worden gebracht."