Heropflakkering na zware brand in historisch kasteeltje in De Panne door matras die smeult onder puin

Zaterdagavond rond 18.30 uur stond het dak van kasteel Houtsaeger in lichterlaaie. Een Franstalige zakenman en zijn gezin wonen in het kasteel, maar konden op tijd naar buiten vluchten. De oorzaak van de zware brand was een haardvuur op de tweede verdieping, waar er brandende houtblokken waren uitgevallen.