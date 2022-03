Chef-kok Robert Van Eygen uit Ieper debuteert op Franse tv: "Geen betere manier om onze streek te promoten"

Na het weerbericht komt er in "Météo à la carte" altijd een gepassioneerde kok aan het woord. Hij mag een recept klaarmaken met seizoensgebonden producten en zijn zaak wordt mooi in beeld gebracht. "Ik wou eerst een receptje maken met hoppescheuten", vertelt Robert. "Maar het is de bedoeling dat de Franse kijkers het recept kunnen namaken, dat zou een beetje moeilijk zijn met hoppescheuten. Daarom heb ik voor jonge spinazie gekozen in de plaats, in combinatie met mijn huisgerookte zalm. Die moest zeker in het recept, want dat is waar ik om bekend sta! Overal waar ik ga, neem ik huisgerookte zalm mee. Er ligt er altijd gekoeld in mijn auto."