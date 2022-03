Consumenten passen koopgedrag aan door hoge inflatie en kiezen vaker voor huismerken en promoties

Volgens retailspecialist Jorg Snoeck worden de hoge prijzen niet alleen veroorzaakt door de hoge inflatie, maar ook door de wereldbevolking die maar blijft groeien. "Tegen 2050 hebben we 50 procent meer productie nodig om de mensen in de wereld te voeden. Maar we hebben niet meer landbouwgronden. We moeten dus bewuster gaan kopen. De tijd van consumeren is voorbij, we moeten consuminderen."

Volgens Snoeck zullen mensen vooral besparen op reizen en mode-producenten. "Men gaat enkel kopen wat men nodig heeft, niet meer wat men graag ziet. We gaan ook spaarzamer moeten zijn met voeding en minder weggooien. Een weekmenu maken kan bijvoorbeeld helpen."