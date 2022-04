Internationaal Vuurwerkfestival keert terug naar Knokke-Heist: "Aan zo'n succesformule sleutel je beter niet"

Er verandert dan ook helemaal niets aan het Internationaal Vuurwerkfestival, dat al sinds 1970 wordt georganiseerd in Knokke-Heist. Nochtans besloot het gemeentebestuur eerst om de formule aan te passen. In plaats van 5 dagen lang vuurwerk te laten knallen en er een wedstrijd tussen landen van te maken, dacht het gemeentebestuur eerst aan 5 kleinschaliger vuurwerkavonden, verspreid over het jaar. Maar van die idee wordt nu weer afgestapt: "Het is en blijft een succesformule, waar we beter niet aan sleutelen", aldus de burgemeester.

En dus komt het Vuurwerkfestival na 2 jaar afwezigheid in zijn volle glorie terug: een vijfdaags festival, op 19, 21, 23, 25 en 27 augustus, ter hoogte van de Meerlaan en met 4 landen die het tegen elkaar opnemen. Voor de lokale handelaars en de horeca is de terugkeer van het Vuurwerkfestival alleszins een opsteker, want het evenement lokte in het verleden altijd tienduizenden mensen naar de badplaats.