Oudste moderne vogel was minstens 66,8 miljoen jaar oud, blijkt uit analyse kalklagen tussen Luik en Maastricht

De oudste moderne vogel die ooit is gevonden, is tussen de 66,8 en 67,2 miljoen jaar oud of 200.000 jaar ouder dan gedacht. Dat is aan het licht gekomen door onderzoek van geologen van de VUB en de KU Leuven die kalklagen tussen Luik en Maastricht in detail hebben gedateerd. De resultaten openen ook nieuwe deuren voor klimaatonderzoek.