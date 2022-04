Na Gent wil Eeklo ook postbussen op begraafplaatsen: "Vooral om kinderen te helpen rouwen"

"We willen specifiek kinderen de kans geven om hun verdriet van zich af te schrijven", zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). Het voorstel, dat gelanceerd werd door gemeenteraadslid Marieke Van den Bulke (N-VA), is na een discussie nog maar net goedgekeurd. Dus hoe het er precies zal uitzien, is nog niet zeker. "Maar het wordt een soort van brievenbus waar een tekening, een brief of een ander tekstje in kan gedeponeerd worden."