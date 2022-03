Archeologen in Ieper doen mooie vondst bij opgravingen: een nierdolk - ook wel klotendolk genoemd

De klotendolk is gevonden tijdens de opgravingen vlak voor de kathedraal van Ieper. Daar is onlangs een deel van de voormalige haven van de stad blootgelegd. "We legden al 25 meter van de kademuur bloot en hebben dinsdag alles gefilmd met een drone", vertelt archeoloog Robrecht Vanoverbeke. De beelden zullen de basis vormen voor een 3D-simulatie van hoe de middeleeuwse haven er ooit uitzag.

Naast de klotendolk zijn ook al munten, bestek en kruiken gevonden. Sandrin Coorevits, coördinator van het Yper Museum, is er heel blij mee. "We gaan er later mee aan de slag. De vele vondsten zijn goed bewaard dankzij de vettige kleigrond. Dit is fantastisch voor ons verhaal en toekomstige projecten."