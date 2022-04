Hoopvol nieuws voor kankerpatiënten: laserbehandeling vermindert zenuwpijnen door chemo

De resultaten van het onderzoek met de laserbehandeling zijn veelbelovend, maar nog niet finaal. "De werking is heel afhankelijk van verschillende parameters. Voor we het kunnen aanbieden in de praktijk moeten we daar nog wat mee spelen", gaat Robeyns verder. "Zo bekijken we de dosis nog en het aantal keren dat de therapie best wordt toegepast. Maar er is zeker hoop."