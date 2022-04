Leegstaand hotel in Diegem wordt mogelijk open asielcentrum: "Eenzijdige beslissing waar wij niet mee akkoord zijn"

Het Agentschap voor Asielzoekers, Fedasil, wil een open opvangcentrum voor asielzoekers openen in Machelen. Het centrum zal gebruikt worden om mensen die internationale bescherming aanvragen opvang te bieden tijdens hun asielprocedure. Het asielcentrum zou in een leegstaand hotel komen in deelgemeente Diegem en zou onderdak bieden aan 375 vluchtelingen. De gemeente Machelen is het echter niet eens met de komst van het asielcentrum.

“De beslissing om een asielcentrum te vestigen in onze gemeente is genomen zonder overleg en zonder enige inspraak van het gemeentebestuur", aldus burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit). “Een vestiging van een open asielcentrum van deze schaal voor minimum drie jaar in onze gemeente, zien wij helemaal niet zitten." In tegenstelling tot wat burgemeester De Groef beweert, zou er volgens het kabinet van staatssecretaris Mahdi wél overleg zijn geweest. "Er vonden de afgelopen weken meerdere gesprekken plaats tussen het gemeentebestuur, de Staatssecretaris en Fedasil. Gisteren nog vond een overleg plaats tussen Fedasil, het schepencollege en de burgemeester. Ook de Staatssecretaris had eerder een persoonlijk onderhoud met de burgemeester."