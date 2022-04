Maak kennis met Dimpna van Geel, middeleeuws en toch actueel: "Ze kwam op voor zichzelf"

Geesteszieke pelgrims die de heilige kwamen vereren werden al in de middeleeuwen bij families ondergebracht, omdat er in de “ziekenkamer” geen plaats was voor zo’n toestroom. Daaruit ontstond de traditie die vandaag nog altijd bestaat in Geel: mensen met mentale problemen opvangen bij gezinnen thuis. “Hoe oud ook, het verhaal van Dimpna is zeer hedendaags. Het vertelt over hoe standvastig iemand is, maar ook over hoe je over mentale problemen kan overwinnen en erover kunt praten,” vindt Jolien Hoekx van het Gasthuismuseum van Geel.