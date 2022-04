Mechelaars kunnen nog een extra jaar hun nummerplaat indienen in ruil voor een mobiliteitsbudget

Mechelen wil inzetten op duurzame mobilteit. Gezinnen die hun auto vervangen door een vervoersalternatief dat milieuvriendelijker is, kunnen een budget aanvragen tot 250 euro. Dat kunnen ze besteden aan een hele reeks duurzame vervoersmiddelen. Ze kunnen er ook een nazicht of onderhoud mee betalen. Nieuw is dat ze het geld ook kunnen gebruiken voor een diefstalverzekering voor bijvoorbeeld fiets of bromfiets.

Wie een elektrische auto aankoopt en die met anderen wil delen, kan tot 3000 Euro van het aankoopbedrag recupereren. Ook wie lid wordt van een autodeelorganisatie kan op een tegemoetkoming van de stad rekenen. Die betaalt het instapgeld en/of abonnementskosten terug tot een maximumbedrag van 35 euro. “We merken dat onze inwoners de weg naar het mobiliteitsbudget steeds beter vinden", zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD). “Vorig jaar was het aantal aanvragen verdubbeld ten opzichte van 2020. Tot op vandaag beslisten al 147 Mechelaars om hun auto van de hand te doen. Dat zijn er 6 per maand. We zijn ervan overtuigd dat dit jaar nog meer Maneblussers de stap zullen zetten.”