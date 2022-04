Milieupolitie betrapt 30 sluikstorters in Mechelse Ploegstraat

De afgelopen maanden heeft de milieupolitie al 30 sluikstorters geïdentificeerd aan de Ploegstraat in Mechelen. In de meeste gevallen ging het om mensen uit de buurt. De glascontainers aan de Ploegstraat trekken al geruime tijd sluikstorters aan. De politie zette extra patrouilles in en gebruikte camerabeelden. Wie wordt betrapt, riskeert een boete tot 350 euro en moet ook het opruimen betalen.