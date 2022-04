MIVB-reizigers mogen opnieuw vooraan instappen in tram en bus

"Alle deuren van de voertuigen kunnen vanaf maandag opnieuw gebruikt worden door de reizigers", zegt An Van Hamme, woordvoerster van de MIVB. Tijdens de hele coronaperiode was het op bussen en sommige trams niet mogelijk om vooraan in te stappen en mocht de eerste rij zitjes ook niet gebruikt worden. In de metro zit de bestuurder wel al geïsoleerd en dus bleven alle toegangsdeuren daar wel in gebruik.

Tickets kopen bij de buschauffeur behoort tot het verleden. De MIVB voerde een tijd geleden al het contactloos betalen in voor wie geen abonnement of meerbeurtenkaart heeft. "We behouden hoe het de afgelopen twee jaar is gegaan, mensen kunnen contactloos betalen. Die gewoonte hebben de mensen in de afgelopen twee jaar al aangenomen", stelt Van Hamme.

Dinsdag maakt de MIVB nog bekend dat ze vorige week een nieuw record aan reizigersaantallen bereikte sinds het uitbreken van de coronapandemie.