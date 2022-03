Inwoners Hoeilaart ongerust over mogelijke PFAS-vervuiling in gemeente

De plaatsen die mogelijk vervuild zijn in Hoeilaart, zijn onder meer het Jan Van Ruusbroeckpark, de gemeentelijke vijver en het gemeentehuis. "Wij gaan zo snel mogelijk contact opnemen met de Vlaamse Overheid om hier meer over te weten te komen. Maar wij zijn verrast dat een deel van de gemeente Hoeilaart op de kaart van vervuilde gebieden in Vlaanderen staat. Wij zijn hierover niet geconsulteerd of geïnformeerd. Maar als er een gevaarlijke PFAS-vervuiling is en de Vlaamse overheid de gemeente Hoeilaart aanduidt als mogelijk vervuild, dan verwacht ik hierover informatie te krijgen. Op dit moment weet ik niet op welke info die kaart gebaseerd is", aldus Vandeput.

De burgemeester gaat er dan ook van uit dat er geen sprake is van een gevaarlijke vervuiling. "En na overleg met de oud brandweermannen weet ik intussen ook dat er op de voormallige voorpost van de brandweer in de kasteelhoeve nooit werd geoefend met schuim waar mogelijke chemische stoffen inzitten. Dus volgens mij is hier geen sprake van vervuiling."