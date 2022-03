Mohammed Chetouane krijgt medaille van Brussel omdat hij man van 70 uit gebouw redde na gasexplosie

"Er liepen nog enkele mensen uit een gebouw, maar op de eerste verdieping zag ik een verwarde, gewonde oude man liggen", vertelt Mohammed aan BRUZZ. "Zonder al te goed na te denken liep ik naar binnen. Daar zag ik dat alles naar beneden was gevallen en dat die man vastzat. Ik droeg hem op mijn rug naar buiten. Veel mensen zeggen dat ik beter eerst even had nagedacht voordat ik naar binnen ging, en dat klopt. Ik heb namelijk zelf ook een vrouw en twee kinderen. Maar ik zou het zo opnieuw doen. Het belangrijkste is dat die man er levend is uitgeraakt."