Monsterverkiezingen in Servië, het Balkanland dat houdt van Moskou én van Brussel

Dat was precies ook een van de redenen waarom de Servische oppositie de vorige parlementsverkiezingen (in 2020) boycotte. Resultaat: een opkomst van minder dan de helft van de kiezers. Maar de afwezigheid van de oppositie leverde regeringspartij SNS ook een nooit-geziene meerderheid op in het parlement, ze behaalde 191 van de 250 zetels. Vucic en zijn politieke vrienden kregen daarmee de zo goed als volledige en ongecontesteerde controle over het beleid in Servië.

