120 jaar en 200 pogingen later: VS-president Joe Biden ondertekent "historische" wet tegen lynchen

In de 19e en 20e eeuw werden in de Verenigde Staten duizenden mensen gelyncht. In vele gevallen ging het om Afro-Amerikanen die omgebracht werden door een blanke massa. Ze werden opgehangen of gemarteld. "Lynchen was decennialang een uniek Amerikaans wapen van raciale terreur dat gebruikt werd om de witte hiërarchie te handhaven", vertelt Bobby Rush, congreslid voor de staat Illinois.