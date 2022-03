Nederlandse coronascepticus Willem Engel wordt vrijgelaten, maar mag niet op sociale media

Engel wordt na twee weken voorarrest dus vrijgelaten, maar mag zich van de rechtbank niet langer uiten op sociale media. De Nederlander had dat zelf voorgesteld op de zitting. Eerder had Twitter alle accounts van de coronascepticus opgeschort. De rechtbank meent dat de kans dat hij opnieuw in de fout gaat op die manier erg klein is. Engel blijft dus zeker vrij tot de start van het proces. Wanneer de zaak juist plaatsvindt, is niet bekend.