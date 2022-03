Nieuw verkeersplan moet mobiliteitsproblemen rond Sportpaleis en Lotto Arena verder oplossen

Ook steeds meer mensen nemen de fiets. Dat moet nog verbeteren als het viaduct in Merksem is afgebroken en de ring wordt overkapt. Fietsverbindingen in de buurt zijn veiliger gemaakt en er is ook ingezet op meer fietsenstallingen. Die worden nog uitgebreid, ook voor elektrische fietsen met oplaadpunten. Ook de provincie, die eigenaar is van het Sportpaleis, is blij met de evolutie. "Dit plan is een belangrijke nieuwe stap naar een duurzame oplossing voor de mobiliteitsknoop", zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "Intussen zijn we ook al bezig met een volgende stap. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven die naast en achter het Sportpaleis gevestigd zijn ook tijdens evenementen zo weinig mogelijk hinder ondervinden, zal het kruispunt aan de voet van de Theunisbrug verbeterd worden en wordt een bijkomende ontsluiting via de zuidelijke kadeweg aan het Albertkanaal onderzocht."