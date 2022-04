Nieuwe brandweerpost in Haaltert:"Snellere interventie mogelijk in alle gemeenten"

Erembodegem en Haaltert liggen samen in brandweerzone Zuid-Oost-Vlaanderen, een zone die in totaal 11 gemeenten bedient. Veel brandweervrijwilligers komen van Haaltert en moesten dus een tijd rijden om naar de brandweerpost van Erembodegem te gaan als er een oproep binnen kwam. Volgens burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) komt de nieuwe brandweerpost in Haaltert dichtbij een woonwijk waar er ook veel brandweervrijwilligers wonen. De brandweerzone telt 11 gemeenten en het is een gezamelijke beslissing geweest om in Haaltert een centrale post te hebben. Haaltert maakt zich sterk dat met de komst van een post de brandweer even snel ter plaatse kan komen in alle 11 gemeenten.