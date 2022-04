Van "catfluencer" op TikTok tot voorvechter van dieren in Oekraïne: maak kennis met kat Stepan uit Charkov

Sinds 2019 is Stepan actief op TikTok. Na de start van de pandemie in 2020 kwam zijn Instagramaccount erbij. Zijn handelsmerk als @loveyoustepan zijn foto's en in filmpjes waar Stepan - altijd met een ongeïnteresseerde blik - met een drankje of hapje erbij te zien is in een feestelijke setting bij hem thuis. Taferelen zoals deze "homeparty's" zijn sinds de verschillende coronalockdowns bijzonder herkenbaar voor mensen wereldwijd. Stepans populariteit is dus tegelijk met de pandemie gegroeid.