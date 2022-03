Oorlog in Oekraïne is streep door de rekening van perentelers: "Eet meer peren zodat we de crisis overleven"

"Maar we telen geen fruit om het nadien te moeten vernietigen", benadrukt Rosmeulen. "Daarom willen we de Belgen oproepen om meer Belgische peren te eten. We zouden chauvinistischer moeten zijn. Want nu eet de gemiddelde Belg maar drie kilo peren per jaar. En dat kan beter. Iedere peer die gegeten wordt, is steun voor de perentelers."

Die perentelers hopen dat de bloesemtoeristen daaraan denken als ze de komende weken naar Haspengouw komen. "Als er geen oplossing voor de crisis komt, dan vrees ik dat veel telers zullen afhaken. Door met zijn allen meer peren te gaan eten, kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van de bloesems in Limburg."