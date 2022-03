Opnieuw protest tegen de mogelijke kap van een klein Gents bos: "Het is waardevolle natuur!"

Het Overmeersbos zou ook in overstromingsgebied van de Leie liggen. "We hebben die gebieden nodig om het regenwater op te vangen", zegt Van de Voorde. "Als daar gebouwd wordt, lopen ook de naburige huizen risico. Gent is één van de meest kwetsbare gebieden is als er in Vlaanderen een waterbom valt, zoals vorig jaar in Wallonië. "