Van verbaasde blik Nicole Kidman tot "patch" van Chris Rock: deze foto's en theorieën drijven boven na Oscars

In de marge raakt het internet maar niet uitgepraat over een raar "Oscar-momentje" tussen Lady Gaga en Caitlyn Jenner. Zij ontmoetten elkaar even op een feestje wat resulteerde in een korte woordenwisseling die velen als awkward omschrijven.

Jenner gaf Gaga te kennen dat ze haar al even niet meer had gezien in een lokale afdeling van koffieketen Starbucks in Hollywood, waarop Gaga haar afwimpelde met: "I switched baristas" ("Ik ben van barista veranderd"). Het zinnetje is in geen tijd uitgegroeid tot de nieuwe slagzin om ongewenste gesprekken af te ronden.