Parket Limburg laat burgers ruiken aan drugsafval en cannabis: “Het ruikt echt heel straf, ja”

Door de coronacrisis zijn er minder druglabs gevonden. In 2020 zijn er nog 21 labs gevonden, vorig jaar 7 en dit jaar nog geen enkel. “Door corona zijn er nu minder, maar het is ook een waterbedeffect want we zien dat nu ook de rest van Vlaanderen ermee te maken krijgt”, zegt Frank Nelis van de federale politie. “Limburg blijft dus een klein beetje gespaard en daar zijn we heel blij mee.” De politie hoopt dat de strenge aanpak vruchten begint af te werpen. “Het is ook wel zo dat het laatste jaar criminelen die verschillende keren zijn betrapt, nu in de gevangenis zitten. Dat is misschien samen met het strenge beleid van het Limburgse parket, de reden waarom we nu minder druglabs vinden”, aldus Nelis.