Politie vindt ruim 7 kilo drugs bij huiszoeking in Anderlecht

Speurders van de recherche van de lokale politie deden begin deze maand in het kader van een drugsdossier een huiszoeking in de kelder van een woning in Anderlecht. Daar vonden ze zowat 1.000 lege zakjes die gebruikt worden om drugs in te verpakken. Een magere vondst, maar dat was buiten de drugshond gerekend. Die leidde de speurders naar een tweede kelder, waar een sporttas lag met daarin 76 blokken hasj, goed voor een totaal gewicht van 7,6 kilogram. Daarnaast vonden de inspecteurs ook een vuurwapen met bijhorende munitie.