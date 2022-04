Hongarije staat voor spannendste verkiezing in 20 jaar: wie van deze 2 kandidaten wordt premier?

In 2021 gooit een zeer omstreden wet over homoseksualiteit nog meer olie op het vuur. Het parlement keurt een wet goed die het verboden maakt om in scholen en in de media te praten over LGBTQI-relaties. Op de dag van de verkiezingen kunnen de Hongaren ook stemmen op een referendum over die wet. De EU startte ook hier een strafprocedure tegen Hongarije, in Hongarije zelf kwamen mensen massaal op straat, maar ook buiten de landsgrenzen was er protest.