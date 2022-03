Rusland na uitwijzing Russische diplomaten: "Onvriendelijke maatregelen van België zullen niet onbeantwoord blijven"

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès kondigde dinsdag in de Kamer aan dat 21 Russische diplomaten twee weken de tijd hebben om het land te verlaten. Het gaat volgens de MR-vicepremier niet om een sanctie ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne, maar de beslissing is "louter en alleen gelieerd aan onze nationale veiligheid". De diplomatieke kanalen blijven open en de ambassade kan voortwerken, klonk het.