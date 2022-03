Ros Beiaardommegang Dendermonde ecologischer: "Ook het materiaal van eetkramen moet herbruikbaar zijn"

Ook als bezoekers iets te eten halen, zal dat ook in herbruikbaar materiaal zijn. Vlaanderen wil dat er bij evenementen van lokale besturen zo goed als geen afval is van consumpties, zoals bekers en maaltijdboxen. "Twee jaar geleden was Vlaanderen nog wat tolerant", zegt Patrick Segers van Dendermonde: "we waren klaar om 1 miljoen herbruikbare bekers te verdelen. Maar nu is het menens, en moeten ook alle eetkramen met herbruikbaar materiaal werken. Dat is logistiek zwaar, maar het zal wel lukken."