Rusland wil naast gas en olie ook andere exportproducten in roebels betaald zien, "maar nog niet meteen"

Toch zal de maatregel niet onmiddellijk volledig ingevoerd worden, laat de woordvoerder van de president vandaag weten. Er komt een graduele overgang, luidt het. "Betalingen en leveringen zijn een tijdrovend proces. Deze maatregel betekent niet dat een levering morgen al in roebels betaald zal moeten worden. Dit gaat om een langer proces." Meer details over een precieze timing werden niet gegeven. Er wordt verwacht dat de regering en de Centrale Bank daar morgen meer uitleg over zullen geven.



Tegelijk wordt wel gezegd dat de lijst met exportproducten die in de toekomst in roebels betaald zouden moeten worden, mogelijk nog uitgebreid zal worden. Granen, metalen, meststoffen, kolen, hout en andere producten zouden in de toekomst aan de lijst toegevoegd kunnen worden, waarschuwde het Russische parlementslid Vjacheslav Volodin. Het Kremlin bevestigde dat aan zo'n lijst gewerkt moet worden.