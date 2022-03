Zelenski geeft ons land veeg uit de pan over Russische diamanten: waarom blijft sector gespaard van sancties?

De oorlog in Oekraïne is ondertussen meer dan een maand ver, maar vanuit Europa blijft het stil als het over de diamantsector gaat. Nochtans dreigde Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger bij de Europese Unie, nog voor de inval in Oekraïne met sancties die ook de diamantsector zouden treffen. Dat deed hij in een tweet die even later verwijderd werd.