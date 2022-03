Sensoa waarschuwt voor darmbacterie shigella met campagne in homomilieus

Shigella veroorzaakt de besmettelijke maag-darmziekte shigellose. Symptomen zijn: frequente hevige diarree, bloederige diarree, koorts en buikkrampen. De bacterie verspreidt zich via stoelgang, maar het is ook een seksueel overdraagbare bacterie, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa.

"Het is een eerder onbekende, seksueel overdraagbare aandoening die vooral overdraagbaar is via anaal seksueel contact. Vooral mannen die seks hebben met mannen lopen risico. De bacterie komt over het algemeen niet zo heel vaak voor, maar er is momenteel wel een plotse opstoot in ons land", zegt Cruyssaert.