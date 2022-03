Horen, zien en geheimen ontfutselen: 5 vragen over spionnen nu Europa diplomaten uit Rusland de deur wijst

"Maar wat in dit verhaal waarschijnlijk heel belangrijk is geweest, is de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten", vertelt Bové. De Belgische Staatsveiligheid beschikt over spionnenlijsten die ze zelf "ordres de bataille" noemen, afgekort: ODB’s. Dat zijn lijsten – onder andere over Russische geheime agenten – die ze uitwisselen met zusterdiensten in andere landen. Zij geven hen in ruil hun lijsten.