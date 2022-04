Standbeeld van wereldkampioen wielrennen Jempi Monseré in Roeselare beschadigd

Jean-Pierre Monseré uit Roeselare werd in 1970 nog wereldkampioen. Een jaar later kwam hij om tijdens een tragisch ongeval op een kermiskoers. Afgelopen september werd er een bronzen standbeeld ingehuldigd aan het wielermuseum KOERS, 50 jaar na zijn dood. Maar nu werd dat beeld in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigd door onbekenden. Net op een nieuwe hoogdag voor de koers in Roeselare met de wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen, die vertrok vanop het Stationsplein.

Het was de poetsvrouw, die het beeld wilde opblinken voor de start van de wielerwedstrijd, die zag dat de ene helft van het stuur ontbrak. De medewerkers van het museum gingen daarna nog op zoek naar het afgebroken stuk in vuilnisbakken en een groenzone, maar zonder resultaat. Ze hopen nu dat de beelden van de bewakingscamera aan de gevel van het museum kunnen zorgen voor meer duidelijkheid. Ook de politie zal de zaak onderzoeken.