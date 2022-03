Aardbeienseizoen officieel van start op veiling in Hoogstraten

Coöperatie Hoogstraten heeft vanmorgen officieel de aftrap gegeven van het aardbeienseizoen. Traditioneel werd de eerste kist geveild voor het goede doel. Dat is dit jaar de Nadjmi Foundation, de stichting van de Antwerpse arts Nasser Nadjmi, bekend van de televisiereeks Topdokters. Hij is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een gespleten lip, kaak en gehemelte. Via zijn organisatie leidt hij overal ter wereld andere artsen op.

"Ook hier kenden we een aantal mensen die met die aandoening geconfronteerd werden", verklaart Jan Engelen van Coöperatie Hoogstraten de keuze voor het goede doel. "Daarnaast vinden we de inzet en het doorzettingsvermogen van dokter Nadjmi heel belangrijk. Ook onze telers hebben dat nodig om lekkere producten tot bij de klanten te krijgen."