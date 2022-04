Start toeristisch seizoen in Vlaams-Brabant. "Eindelijk weer gezellig ontbijten in onze B&B"

De provincie Vlaams-Brabant profileert zich in haar nieuwe campagne als de wandelprovincie van Vlaanderen. Bij B&B Pony's & Pistolets verwachten ze veel wandelaars en fietsers. "Het Sven Nys fietscentrum is hier vlakbij en we liggen midden in de fiets-en wandelknooppunten. Jonge kinderen zijn ook welkom, de pony veulens zijn trouwens net geboren." besluit Karina enthousiast aan de telefoon bij Jeroen in Start je dag.