Minder loonopslag in ruil voor meer telewerk: honger naar thuiswerk is groot 

Het onderzoek toont tot slot aan dat werknemers die plichtsbewuster zijn, in het algemeen minder geïnteresseerd zijn in uitgebreidere telewerkmogelijkheden. Een verklaring zou kunnen zijn dat het soms minder efficiënt is om bepaalde taken thuis uit te voeren. "Werkgevers dienen de zelfselectie van minder gewetensvolle werknemers in banen met meer telewerk goed in de gaten te houden, om lagere productiviteit te vermijden", waarschuwt professor arbeidseconomie Stijn Baert, tevens een van de promotoren van Moens.