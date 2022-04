15 paletten Tiense suiker onderweg naar Oekraïne: Tiense ondernemers zamelen goederen in

"Wij leveren suiker", vertelt Ingels. "Toen we met dit initiatief gestart zijn, hebben andere Tiense ondernemers volmondig 'ja' gezegd om dit te steunen. Zo leveren we naast suiker ook chocolade, koekjes, babymateriaal en hygiënisch materiaal. Als je ziet wat er daar allemaal gebeurt, dan denk ik: als wij ook maar iets kunnen bijdragen om te voorzien in hun basisbehoeften, dan moeten we dat doen."

Een transportbedrijf uit Tienen zorgt voor een grote vrachtwagen en een chauffeur die met de hele vracht naar Oekraïne rijdt. Michel Engelbosch van de transportfirma: "Ik wilde graag iets doen, want ik heb te doen met de mensen ginder. Ze hebben me gevraagd om het transport naar daar te regelen en dat doe ik dus. Maar het is wel moeilijk: niet veel chauffeurs zijn bereid naar daar te rijden, uit angst voor het onbekende. Gelukkig hebben we toch iemand bereid gevonden."