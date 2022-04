Tramverkeer aan kust onderbroken nadat vrachtwagen bovenleiding kapotrijdt

Sinds ongeveer 15.30 uur woensdagmiddag zijn er problemen met de kusttram. In de Nieuwpoortlaan in De Panne heeft een vrachtwagen ter hoogte van de Golfstraat de bovenleiding geraakt. Die is geknakt en hangt voor een groot stuk naar beneden. "Daardoor kan het tramverkeer onmogelijk passeren", zegt Karen Van Der Sype van De Lijn. "Er rijdt geen tramverkeer meer tussen de haltes Nieuwpoort Zonnebloem en Adinkerke. Er worden wel vervangbussen ingezet. Het zal zeker nog een paar uur duren voordat de problemen opgelost zijn."

De politie heeft er de weg afgezet, zodat de technische ploegen van De Lijn aan de slag kunnen. Het verkeer moet daarom omrijden.