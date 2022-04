Uitbraak van vogelgriep in pluimveebedrijf in Meulebeke

Het is al de derde uitbraak van de vogelgriep dit seizoen in een bedrijf in West-Vlaanderen. Begin december dook het virus op in Alveringem en eind december in Veurne. "Deze nieuwe uitbraak in Meulebeke toont dat de vogelgriep nog steeds aanwezig is in België. Het is dus heel belangrijk dat professionele en hobbyhouders van pluimvee de maatregelen blijven opvolgen. In geval van overmatige sterfte of symptomen, neem dan snel contact op met een dierenarts", benadrukt minister van Landbouw, David Clarinval (MR).