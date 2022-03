Veel schade na uitslaande brand in oude pachtershoeve aan Abdij van Park in Heverlee

Het gebouw is een voormalige pachterswoning uit de 17de eeuw en was vroeger eigendom van de abdij. Intussen is het al jarenlang bewoond door een architect, zijn vrouw en hun twee kinderen. Het gebouw is door Vlaanderen erkend als bouwkundig erfgoed. De zwarte rookpluim was van ver boven de stad te zien. De brandweer moest urenlang nablussen. Voor de bluswerken was de Geldenaaksebaan een tijd lang afgesloten voor het verkeer. Ook de bussen moesten omrijden. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.