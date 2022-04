Uitvaart van Miguel Vandamme in grotere kerk van Jabbeke

Jabbeke verwacht veel volk voor de uitvaart. Daarom is de keuze gevallen op de kerk van Jabbeke, die groter is dan die van Zerkegem. Bovendien was Zerkegem nooit een optie voor de familie omdat het in de kerk van Jabbeke was dat Miguel en Kyana trouwden.

Burgemeester Frank Casteleyn van Jabbeke (CD&V): "Het is de familie die dat beslist heeft. Het gemeentebestuur heeft daarin geen zeggenschap. We zullen zaterdag alles in goede banen leiden. We zullen enkele straten rond de kerk afsluiten voor het verkeer want er zal veel volk komen."

Miguel Vandamme overleed in de nacht van maandag op dinsdag. Hij had al enkele jaren leukemie. Hij werd maar 28.