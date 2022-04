Vaccinatiecentrum Voorkempen zet voorlopig laatste vaccins

Het vaccinatiecentrum Voorkempen verhuist vanaf 1 mei naar het Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel. In het nieuwe centrum zal nog maar om de 2 weken op zaterdagvoormiddag gevaccineerd worden. “Maar we blijven alert”, zegt Poriau. “Als het nodig is om opnieuw massaal te vaccineren, kunnen we opnieuw uitbreiden.”