Al 7 jaar humanitaire ramp en toch lijken we onverschillig voor oorlog in Jemen: "Voor veel mensen ver-van-hun-bedshow"

Een staakt-het-vuren zou betere omstandigheden moeten creëren voor vredesgesprekken in Jemen, een land in het Midden-Oosten dat al zeven jaar in oorlog is. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en nog meer mensen lijden extreme hongersnood, maar toch lijken we onverschillig voor die "vergeten" oorlog. "We moeten daar eerlijk in zijn, voor veel mensen is dit een ver-van-hun-bedshow."