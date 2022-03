Vlaams-minister president Jan Jambon nodigt paus Franciscus uit voor bezoek aan Vlaanderen en Leuven in 2025

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft paus Franciscus uitgenodigd voor een bezoek aan Vlaanderen en Leuven in 2025. Dat heeft hij bekendgemaakt na afloop van zijn audiëntie bij de paus. Jambon is in Vaticaanstad voor de viering van de Franco-Vlaamse componist Josquin des Prez, die 500 jaar geleden overleed.