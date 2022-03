Vlaanderen voorlopig gespaard van "salamander-etende" schimmel, maar de ziekte rukt op in Europa 

En mensen die thuis zelf een poel of een vijver hebben, kunnen er ook opletten: "Breng zeker geen dieren van een andere vijver naar uw poel, of omgekeerd. Het is bijvoorbeeld heel typisch dat kindjes die kikkervisjes uit een riviertje vissen die dan meebrengen naar huis. Het is heel mooi om dieren te zien opgroeien, maar het is jammer, het zou in feite niet mogen."

"Let ook heel hard op met het overbrengen van planten, ook exotische soorten, naar uw eigen vijver of poel." En een heel belangrijke tip: "Meld het altijd als je ziekte of sterfte bij een amfibie ziet." De universiteit van Gent heeft daarvoor een speciaal emailadres: meldpuntziekeamfibieen@ugent.be.