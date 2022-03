Voor het eerst botten van uitgestorven "pinguïn van het noorden" gevonden op Belgische stranden

De botjes die Sonja Luypaert in Oostende en Sven Delandat in Blankenberge vonden, waren de eerste Belgische vondsten van de uitgestorven Reuzenalk. In Nederland zijn er op de opgespoten stranden al vaker botten gevonden. De Reuzenalk stierf uit in 1844. Hij was ongeveer 75 centimeter groot, woog 5 kilogram en kon niet vliegen. Hij kon zich ook niet zo snel voorbewegen. Hij kon wel erg goed, snel en behendig zwemmen en duiken. Wellicht kwam de Reuzenalk alleen aan land om te broeden. En terwijl hij zat te broeden, werd intensief op hem gejaagd voor zijn vlees, veren en eieren. Uiteindelijk is het ‘laatste paartje’ in 1844 op het eilandje Eldey bij IJsland afgeslacht, terwijl het aan het broeden was.