Vroenhoven krijgt 100.000 euro zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten in een zorgzame buurt

"We zijn gestart met buurtanalyses op vier plaatsen in Riemst om te achterhalen wat nog nodig was om een zorgzame buurt te kunnen maken. Het gaat om Membruggen, Genoelselderen, Heukelom en Vroenhoven", legt Liliane Nicolaes van de gemeente Riemst uit. "De Vlaamse overheid heeft het project in Vroenhoven goedgekeurd. Hier heeft de buurtanalyse uitgewezen dat we best kunnen werken rond ontmoeten, georganiseerd of informeel. En dat kan zowel ontmoeten op straat of in de parochiezaal zijn, gewoon het 'kleine samenkomen' van mensen, of in hun vrije tijd. Maar er zijn hier bijvoorbeeld ook nog heel wat vragen, rond ontmoetingsplaatsen voor jongeren bijvoorbeeld", zegt Nicolaes.



Met de 100.000 euro steun van Vlaanderen kunnen alleszins al heel wat initiatieven voor zorgzame buurten in Vroenhoven op het getouw worden gezet.